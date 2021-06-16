شكرا لقرائتكم خبر عن دوا ليبا وبيلي أيليش وأوليفيا رودريجو يعودون لمهرجان الموسيقى الافتراضى من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المسئولة عن مهرجان الموسيقى الافتراضية iHeartMedia عن عودة عدد كبير من النجوم العالمين لإحياء بعض الحفلات هذا العام، منهم النجوم بيلي أيليش، والعالمية دوا ليبا، والعالمية أوليفيا رودريجو، والمقرر انطلاقة خلال شهر سبتمبر المقبل.

ووفقاً لتقرير نقلته صحيفة deadline فإن كلاً من هؤلاء النجوم سيعودون لإحياء حفلات افتراضية من جديد تبث عبر المسرح في T-Mobile Arena لاس فيجاس الأمريكية، لتنقله الكثير من المنصات العالمية، ومن المقرر أن يضم الحفل الافتراضى المقبل الدي جي خالد، coldplay، وSam Hunt, Maroon 5، وWeezer.

وكانت دوا ليبا شاركت فى حفل توزيع جوائز "BRIT Awards"، الذى أقيم يوم 11 مايو الماضي فى لندن، وهو واحد من أهم وأشهر الأحداث الموسيقية فى العالم، وهو ما أكده موقع "إم إن آى".

وكانت دوا ليبا صرحت عن مشاركتها وقالت: "أنا متحمسة جدا للعودة من الجديد لتقديم استعراضات مميزة لكم جميعا فى The BRITs هذا العام.. سيكون من المميز أن أعود إلى المسرح فى المملكة المتحدة".