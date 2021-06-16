شكرا لقرائتكم خبر عن كيف سخرت ياسمين عبد العزيز من تصريحات بوسى شلبى بسبب يسرا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت النجمة ياسمين عبد العزيز مقطع فيديو قديم للإعلامية بوسى شلبى، وهى ضيفة فى برنامج المخرجة إيناس الدغيدى، تسخر فيه من إجابة "شلبى" حول سؤال: "هل ياسمين عبد العزيز هى النجمة الأولى، فى ظل نجاحها بالسينما والتليفزيون فى السنوات الأخيرة".

وردت بوسى شلبى على سؤال إيناس الدغيدى، بأن يسرا هى النجمة الأولى فى مصر، على اختلاف الأجيال، ونشرت ياسمين الفيديو لتعلق عليه بوسوم ضاحكة.

وكانت ياسمين عبد العزيز احتفلت بتخرج ابنتها، ونشرت فيديو عبر حسابها الرسمى بإنستجرام يرصد لقطة طريفة من حفل التخرج، وهى إلقاء قبعات التخرج فى الهواء، فيما تظهر أهرامات الجيزة فى الخلفية.

وعلقت الفنانة ياسمين عبد العزيز: "ابنتى وأختى وصاحبتى اتخرجت، ربنا يحفظها ويحفظهم كلهم ويحفظ ولادكم يا رب".