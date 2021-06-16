شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان العاصى تستقبل عزاء والدها فى منزلها بالشيخ زايد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل الفنانة إيمان العاصى العزاء فى والدها الراحل عبد العظيم معز العاصى، داخل منزلها بالشيخ زايد اليوم الأربعاء، وذلك بعد وفاته ظهر اليوم بعد صراع مع المرض، وشيعت جنازته ودفنه بمقابر العائلة بـ15 مايو.

ونشرت إيمان صورة مع والدها الراحل، عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "مع السلامة يا نور عينى، مع السلامة يا روح قلبى، هتوحشنى يا بابا.. ادعوا لحبيبى".



إيمان العاصى ووالدها الراحل

كانت آخر أعمال الفنانة إيمان العاصى، مشاركتها فى بطولة مسلسل "الدايرة" الذى عرض العام الجارى، حيث شاركت فى بطولته مع عدد من الفنانين منهم أحمد صلاح حسنى.

مسلسل "الدايرة" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة أحمد صلاح حسنى، إيمان العاصى، مى القاضى، محمد علاء، إسلام جمال، محمد على رزق، أحمد جمال سعيد، دنيا المصرى، أمانى كمال، مها أبو عوف، محمود حافظ.