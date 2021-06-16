شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ممدوح يكشف السر وراء تطور صوته وحل مشكلته.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد ممدوح، عن سر التطور الملحوظ فى طبقة صوته، بعدما سببت له العديد من المشاكل خلال الأعمال التى قدمها فى الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن السر يرجع إلى الدكتورة جيهان ناصر، التى وقفت بجواره وساعدته على حل مشكلة الصوت لديه.



محمد ممدوح

ونشر ممدوح صورة للدكتورة جيهان، التى ساعدته فى حل مشكلة صوته، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "ناس كتير مؤخرا كانت بتبعتلى وتكتب لى إعجابهم بالتطور الملحوظ فى مشكلة الصوت عندى، بشكرهم طبعا جدا فى البداية وأحب شكر دكتورة چيهان ناصر، لأن الفضل يرجع لربنا ثم ليها فى الموضوع ده، دكتورة چيهان هى مخرجة غنائية وموسيقية كبيرة ومحكمة ومؤدية فى مجال الدبلجة، هى اللى وقفت معايا الفترة الاخيرة وساعدتنى جدا فى حل مشكلة الصوت، والحمد لله وصلنا لمستوى معقول لحد ما".

وأضاف ممدوح: "توقفنا مؤقتا عشان ظروف كورونا، وهنكمل تانى فى المستقبل إن شاء الله، فشكرا ليكم على آراءكم اللى بسطتنى، وشكرا دكتور چيهان على مجهودك العظيم والرائع معايا، وأوعدكم إن شاء الله يتطور إضافى الأعمال الجايا".





يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد ممدوح، هو مسلسل "لعبة نيوتن"، الذى عرض خلال موسم دراما رمضان الماضى، وشاركه فى البطولة منى زكى، محمد فراج، سيد رجب، محمد التاجى، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادى، ولأول مرة فى الدراما المصرية الممثل المصرى الأمريكى آدم الشرقاوى، وهو سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبى وعمّار صبرى، تأليف وإخراج تامر محسن.