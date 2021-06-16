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مؤلف "إسماعيلية رايح جاى" يعود بفيلم مصرى سعودى بعد غياب 8 سنوات

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القاهرة - سامية سيد - يستعد المخرج محمد عبد الخالق، لبدء تصوير أول مشاريعه السينمائية - بعد عدد من الأعمال التليفزيونية كان آخرها بيت السلايف -  الفيلم السعودى "كايرو جدة رايح جاى" قصة وسيناريو وحوار أحمد البيه مؤلف فيلم "إسماعيلية رايح جاى"، والذى حقق نجاح كبير للغاية عام 1997 .

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الفيلم كما يقول عبد الخالق تدور أحداثه بالكامل فى عبر العديد من الأماكن الشهيرة ويلعب بطولته نجم الكوميديا السعودى فايز المالكى مع اللبنانية الشابة دارين البايض بجانب عدد من النجوم المصريين أبرزهم المطرب محمد نور والكوميديان محمد ثروت والفنانة هالة فاخر.

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المؤلف أحمد البيه الذى يعود للسينما بعد غياب 8 سنوات منذ آخر أفلامه "جوة اللعبة" للنجم مصطفى قمر،  قال إن  الفيلم جاءت فكرته من التقارب المصرى السعودى الكبير فى السنوات الأخيرة، والتطور الذى شهدته العلاقات بين البلدين فى المجالات كافة.

وأضاف البيه، أن الفيلم تدور أحداثه حول صديقين أحدهما سعودى الأب ومصرى الأم ( فايز المالكى ) والآخر مصرى يقرران التوجه للسعودية بحثا عن أب الأول ومنذ أن تطأ قدمهما أرض مطار جدة حتى يتعرضان لورطة كبيرة ينتج عنها العديد من الأحداث المثيرة فى قالب كوميدى مشوق.

وتمنى أحمد البيه أن يحقق الفيلم النجاح الذى حصده فيلم إسماعيلية رايح جاى قبل 24 عاما وكان أيقونة الحظ لجيل التسعينيات فى السينما المصرية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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