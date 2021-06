شكرا لقرائتكم خبر عن إيما ستون تعود للجيم بعد ارتفاع وزنها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الممثلة الشهيرة إيما استون بدأت في خطتها للعودة لوزنها المثالي بعد زيادة ملحوظة في وزنها بحسب موقع ديلى ميل، خلال تقرير أخير له، كشف فيه أن الممثلة التي سبق وحصلت على جائزة أوسكار التقطت صورة لها وهي ذاهبة إلى صالة ألعاب رياضية لتمارس تمارين ستعكف عليها أكثر خلال الفترة المقبلة.

ايما ستون والتي تبلغ من العمر 32 عامًا تميزت بإطلالة رياضية تماماً طغى عليها اللون أسود بشكل كامل.



ايما ستون

وكانت إيما ستون انشغلت خلال العام الماضى بمولد ابنها وتحديداً فى مارس من عام 2020، كما سبق وقالت إيما، فى الفيديو الذى نشرته حملة Getting Better Together خلال الشهر الماضى: "كان هذا العام مخيفًا وصعبًا للغاية.. الآن العودة إلى العالم يمكن أن تثير الكثير من المشاعر.. استمروا في الحديث عما تشعرون به وشاركوه مع الأشخاص الذين تشعرون بالأمان معهم.. وسنكون جميعًا على ما يرام".



ايما ستون

وتأتى هذه المشاركة المجتمعية الفعالة للنجمة إيما ستون، بعدما أصبحت أماً قبل شهرين فقط، حيث كشفت المصادر بعض التفاصيل حول حياتها الجديدة كأم، حيث أصبحت أكثر التزاما، وجلوسا في المنزل.