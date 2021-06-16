هل سيحصل الأمير هاري على لقب “الأصلع الأكثر جاذبية”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كان شعر الأمير هاري الخفيف موضوعاً للنقاش لسنوات. ومع ذلك، منذ المقابلة التي أجراها في مارس الماضي مع المذيعة الأميركية أوبرا وينفري، لاحظ المعجبون بشكل كبير أن شعره الأحمر بدأ يتضاءل.

من جانبه، صرح جاك أبراهاميان؛ أخصائي زراعة الشعر في “MPAS”، أن هناك عدداً من الأسباب التي قد تجعل دوق ساسكس يفقد شعره، أهمها العامل الوراثي لأبيه الأمير تشارلز.

ومنذ مقابلة وينفري مع الأمير هاري وميغان ماركل، في 7 مارس الماضي، لم يستطع المشاهدون التوقف عن التعليق على خط الشعر الخفيف، وعزا الكثيرون ذلك إلى الإجهاد الذي يعانيه الأمير مؤخراً أو الجينات.

ووجد الباحثون أن أكثر من 50% من الرجال في سن 35، تظهر عليهم بعض علامات تساقط الشعر.

لكن، ما سبب تساقط شعر الأمير هاري؟ الجينات هي العامل الأول لدى الرجال، وإذا لم يتدخل الأمير هاري مبكراً لوقف تساقط شعره في السنوات الخمس إلى العشر المقبلة؛ فسيكون علاجه أكثر صعوبة.

على صعيد آخر، صرح خبير آخر بتساقط الشعر بأن شعر هاري قد يتضاءل بسرعة أكبر الآن؛ لأنه يعيش في الولايات المتحدة.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بدأ شعر الأمير هاري في التساقط أكثر منذ انتقاله من المملكة المتحدة إلى كاليفورنيا مع زوجته ميغان ماركل.

وأخبر الدكتور عاصم شهمالك، من عيادة كراون في مانشستر، بأن شعر الأمير هاري يتساقط بمعدل أبطأ من شقيقه الأكبر الأمير ويليام، لكن يبدو أن هاري سيكون أصلع في الأغلب في سن الخمسين، ما لم يتخذ التدابير اللازمة لمنع المزيد من تساقط الشعر.

وأضاف شهمالك أن جين الصلع ليس قوياً في هاري، لكنه لايزال يفقد شعره بسرعة، وفي الوقت الحالي، معظم تساقط شعر هاري حول منطقة التاج، كما يمكنك أيضاً رؤية شعره يخف نحو الأمام.

ويقول الدكتور شهمالك: “لقد ورث هاري جين الصلع القوي من والده الأمير تشارلز، الذي حصل عليه من والده الأمير فيليب، ومع كل جيل، يبدو أن تساقط الشعر يزداد سوءاً”.

في هذه الأثناء، إذا استمر هاري في فقدان شعره، فقد يكون مرشحاً قوياً للحصول على لقب “الأصلع الأكثر جاذبية”، الذي فاز به شقيقه ويليام أوائل عام 2021.