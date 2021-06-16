حلا الترك تحتفل بعيد ميلاد غزل ابنة دنيا بطمة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرصت الفنانة البحرينية الشابة، حلا الترك، على الاحتفال بعيد ميلاد أختها غير الشقيقة “غزل” من زوجة والدها، الفنانة المغربية دنيا بطمة.

ونشرت صورة لـ”غزل”، التي أتمت عامها الرابع، وأرسلت إليها تهنئة من خلال منشور عير خاصية “ستوري” في “إنستغرام”٬ كتبت فيه: “كل عام وأنت بخير أختي الجميلة غزول”.

يأتي ذلك، في الوقت الذي تشهد فيه “السوشيال ميديا” هجوماً عنيفاً على حلا الترك، بعدما نجحت الأخيرة في الحصول على حكم بالحبس سنة مع النفاذ، ضد والدتها منى السابر، إلا أن الأخيرة حاولت منذ أيام إنهاء الخلاف بينها وبين ابنتها، عندما علقت على متابع أشاد بأغاني ابنتها، واصفاً إياها بالعسل.

وخلال فقرة أسئلة على “ستوري”، عبر حسابها على “إنستغرام”، طرحت السابر سؤالاً لمتابعيها، قائلة: “شو هواياتكم بما إنه قاعدين بالبيت وكل شيء مسكر”، لتنهال عليها الأجوبة من الجمهور، ومن بينهم رد جاء فيه: “بتابع جديد وأغاني حلا الترك بنتك العسل وإنت نحلة”، لترد قائلة: “العسل ما ينتج إلا العسل”.

وفي رسالة أرسلها لها متابع: “منى حبيبتي شو صار معاكي بخصوص القضية”، لترد قائلة: “إن شاء الله خير، أي شيء يبين معي، أكيد راح أخبركم فيه، ادعولي”.

وكانت السابر قد استغلت، مؤخراً، عيد ميلاد ابنتها حلا، وحرصت على توجيه التهنئة لها، من خلال صورة من الذكريات جمعتهما، نشرتها على “إنستغرام”، وعلقت عليها بالقول: “كل عام وانتِ بألف خير حلا”.

وفي سياق آخر، تتابع حلا الترك النجاح الكبير الذي حققه الديو الغنائي “ليالي الصيف”، الذي طرحته على طريقة الفيديو كليب، بالتعاون مع المغني اللبناني جاد شويري، وأبدت سعادتها بهذا النجاح؛ إذ قالت في مقطع فيديو عبر “ستوري” في “إنستغرام”، إنها سعيدة بتلك التجربة، التي غنت فيها للمرة الأولى باللهجة المصرية، كما أنها أول تجربة لها من ناحية العمل على طريقة “الديو”، وتابعت: “طبعاً أغنية (ليالي الصيف) أول تجربة، ووايد مستأنسة على كل ردود الأفعال اللي قاعدين نستقبلها على الأغنية”.

وأعادت “ليالي الصيف” حلا الترك إلى ممارسة أنشطتها الفنية مجدداً، بعد فترة شهدت خلالها أزمة مع والدتها منى السابر، وصلت إلى ساحات المحاكم.