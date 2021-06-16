سمية الخشاب تحسم الجدل حول ارتباطها بعمر كمال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الفنانة المصرية سمية الخشاب، ومطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أغنيتهما “أوعدك”، حيث انتشرت شائعات حول ارتباطهما.

وحرصت الخشاب على كشف حقيقة الأمر من خلال تصريحات صحافية، قالت فيها: “عمر كمال فنان وصوته حلو وعملنا دويتو نجح مع الناس دي كل الحكاية، بس كل حد أشتغل معاه يجوزوهولي مش عارفة السبب”. وأضافت: “ورأيي إن رده على المذيع حين سأله كان عفوياً قائلاً إن سمية حلوة وأي شخص يتمناها، وأتعجب مع كل عمل جديد أن يقال إنني اتخانقت مع البطل أو إنني أعيش قصة حب وحنتجوز، يارب دائماً يراني الآخرون جميلة وهي نعمة وفضل من الله”.

يُذكر أن أغنية “أوعدك” حققت نجاحاً كبيراً على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وتخطّت نسبة مشاهَدتها أربعة ملايين مشاهَدة في وقت قصير.