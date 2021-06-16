إليكم موعد عرض الجزء الثاني من “بـ100 وش”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكد السيناريست والكاتب الفني الدكتور مدحت العدل، أنه شارك في إنتاج المسلسل الكوميدي “بـ100 وش” وحقق نجاحاً كبيراً في الموسم الرمضاني قبل الماضي، مشيراً إلى أن البعض تحدّثوا عن عدم إنتاج جزء ثانٍ من المسلسل وأنه استنفد أغراضه.

وأضاف العدل خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ضمن برنامج “حديث القاهرة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن السنة المقبلة سيكون هناك عرض للجزء الثاني من مسلسل “بـ100 وش”، مشيراً إلى أن الموسم لا يرتبط الآن برمضان، لذا من الممكن أن يُعرض الجزء الثاني خارج رمضان؛ بسبب المنصّات والفكر المختلف للقائمين عليها.

وأوضح مدحت العدل أنه يجب التفكير قبل التصوير بأن يكون المسلسل الذي يستحق أن يُعرض في عشر حلقات فقط أن يطبّق في عشر حلقات لا في 30 حلقة، منوهاً إلى أنه يفضّل المسلسلات في 15 حلقة، ومؤكداً أن مسرحية “كوكو شانيل” الخاصة بالنجمة شريهان ستُعرض على منصة “شاهد”، ولم يتم تصوير غير هذه المسرحية.