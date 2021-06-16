محمد رمضان يطرح كليب "ثابت.. ماباخافش من التخبيط"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرح الفنان محمد رمضان، الأربعاء، فيديو كليب أغنيته الجديدة، والتي تحمل عنوان "ثابت"، عبر قناته على "يوتيوب"، وهي من إخراج محمد سامي.

الأغنية من تأليف مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس، وتقول كلماتها: «مابنمشيش جنب الحيط، احنا بنمشي في نص الشارع.. ‎ما باخافش من التخبيط لو فيه كلاكس أعمل مش سامع.. ‎لو طلبت بيع هنبيع، عمرنا يوم ما هنشتري بايع.. علي الأرض نفسنا طويل وبنلعب للوقت الضايع.. ثابت ‎مش عاوز حركة.. ثابت علي المبدأ ثابت.. ثابت علي كده من فترة.. ثابت علي وضعي أنا ثابت.. ‎العمر واحد الرب واحد في ضهر بعض رجالة.. كلمتنا واحدة، سكتنا واحدة، ودماغنا يا أسطى شغالة..‎ ‎ما بنعملش غير الصح ومن صغرنا معملناش غيره.. ‎واللي هيزعل من الصح بألف سلامة والقلب داعي له".







وكان محمد رمضان الشهير بـ"الأسطورة" قد نشر مقطع فيديو للترويج للأغنية عبر حسابه على تطبيق انستقرام ، وتقمص نفس الأداء الذي تحدث به أثناء أزمته الشهيرة بشأن التحفظ على أمواله في في البنك على خلفية صدور حكم قضائي نهائي عليه بدفع تعويض لطيار توفي مؤخرا.



كليب أغنية "ثابت" يعد التعاون الرابع بين محمد رمضان والمخرج محمد سامي، بعد مسلسلي «الأسطورة»، و«البرنس»، وكليب «رايحين نسهر - بام بام».