بالصور.. سعر ومواصفات "نصرE70" أول سيارة كهربائية مصرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يترقب سوق السيارات المصري، إطلاق السيارة " نصر E70"، أول سيارة كهربائية مصرية الصنع خلال النصف الثاني من العام المقبل 2022.

وبدأت التجارب العملية لاختبار السيارة، لمعرفة مدى ملائمتها للأجواء المصرية.

إحياء شركة النصر للسيارات

وتستعرض ”الخليج 365”، خلال التقرير التالي أسعار ومواصفات السيارة " نصر E70" أول سيارة كهربائية مصرية، حسب مواقع إعلام محلية.

إطلاق السيارة، يحمل إحياء لشركة النصر للسيارات، وهي شركة حكومية تأسست في الستينيات، وأنتجت بالفعل عددا من الطرازات الرخيصة والناجحة التي تعلق بها المصريون، قبل أن تتدهور تدريجيا بفعل الإدارة المترهلة.





وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام المصرية، إعادة إحياء شركة النصر لصناعة السيارات، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات المصنعة للسيارات في الصين لإنتاج السيارات الكهربائية.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي النصر للسيارات، و"دونج فينج"، في يونيو/ حزيران 2020 لإنتاج السيارة "نصر E70".

السرعة والأمان

وحسب مواقع محلية، تتمتع السيارة "نصر E70" بقدرة عالية تصل إلى 147 حصان وسرعة قصوى تصل إلى 150 كيلومتر في الساعة، كما يمكنها السير من 400 كيلومتر حتى 500 كيلو متر في الشحنة الواحدة.

وتحتوي السيارة على أنظمة الأمان والسلامة مثل نظام ABS ، ونظام EBD ، ونظام ESC ، ونظام BA ، ونظام TCS ، ونظام HSA ، ومؤشر إطارات bsd.





كما زودت السيارة "نصر E70" بشاشة داخلية كبيرة وشاشة أخرى للتحكم، وتكييف هواء بتكنولوجيا بلازما للحماية من البكتيريا والفيروسات، وفتحة سقف، وإمكانية رؤية محيط السيارة بزاوية 360 درجة.

مدة الشحن

ويستغرق شحن السيارة "نصر E70" بشاحن قدرته 7.3 كيلووات/ساعة، نحو 6-7 ساعات، و4 ساعات بشاحن قدرته 22 كيلووات/ساعة، وما بين 30، و40 دقيقة بشاحن DC قدرته تتعدى 50 كيلووات/ساعة.

السعر والدعم

وسيتم طرح فئتين من السيارة، إحداهما للاستخدام الخاص، والأخرى للاستخدام في سيارات التاكسي.





وسعر أعلى فئة للاستخدام الخاص، يتراوح بين 300 ألف جنيه حتى 320 ألف جنيه.

ومن المقرر أن تقدم الحكومة 50 ألف جنيه دعما لكل سيارة في مراحل الإنتاج الأولى، لتشجيع تسويقها محليا.