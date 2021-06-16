شكرا لقرائتكم خبر عن شيكو "يعمر" سلاحه فى ظهوره الخاص بفيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الفنان الكوميدى شيكو، في صورة جديدة نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وهو يمسك في يده سلاح ناري، ويجلس بجوار النجم كريم عبد العزيز، في كواليس فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين، المقرر طرحه يوم 7 المقبل بدور العرض السينمائي في مصر والعالم العربي.

وحرص شيكو على مشاركة متابعيه وجمهوره بصورة من ظهوره الخاص في الفيلم المقبل، ليعلن عن جانب من دوره المقرر تجسيده في الفيلم، وكتب قائلاً "البعض لا يذهب للمأذون مرتين مبسوط بظهوري مع العالمي كريم عبد العزيز، مبروووووك".

وكان قد أطلق صناع فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" الإعلان التشويقى للفيلم المقرر طرحه بالسينمات 7 يوليو المقبل، بعد تأجيلات عديدة على خلفية تداعيات انتشار فيروس كورونا، ويتنكر النجم كريم عبد العزيز فى أكثر من شخصية خلال أحداث الفيلم، حيث يجسد دور مقدم برامج فى العمل، ويناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين فى إطار كوميدي.