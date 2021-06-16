- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شيكو "يعمر" سلاحه فى ظهوره الخاص بفيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. صورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ظهر الفنان الكوميدى شيكو، في صورة جديدة نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وهو يمسك في يده سلاح ناري، ويجلس بجوار النجم كريم عبد العزيز، في كواليس فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين، المقرر طرحه يوم 7 المقبل بدور العرض السينمائي في مصر والعالم العربي.
وحرص شيكو على مشاركة متابعيه وجمهوره بصورة من ظهوره الخاص في الفيلم المقبل، ليعلن عن جانب من دوره المقرر تجسيده في الفيلم، وكتب قائلاً "البعض لا يذهب للمأذون مرتين مبسوط بظهوري مع العالمي كريم عبد العزيز، مبروووووك".
وكان قد أطلق صناع فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" الإعلان التشويقى للفيلم المقرر طرحه بالسينمات 7 يوليو المقبل، بعد تأجيلات عديدة على خلفية تداعيات انتشار فيروس كورونا، ويتنكر النجم كريم عبد العزيز فى أكثر من شخصية خلال أحداث الفيلم، حيث يجسد دور مقدم برامج فى العمل، ويناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين فى إطار كوميدي.
ويواجه كريم خلافات مع زوجته غادة عادل وهى الزوجة الأولى، التي تطلب منه الطلاق ولكنه يرفض، ثم يقابل دينا الشربينى بالصدفة ويقع فى حبها وتجعله يذهب للمأذون للمرة الثانية ويتزوجها وتدورالأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى.
شيكو
يذكر أن فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحفاوى، وطرح صناعه الأفيشات الدعائية والبرومو الدعائى للعمل للترويج، حيث تصدر كل نجم بوستر بمفرده وهم النجوم كريم عبد العزيز، وماجد الكدوانى، وبيومى فؤاد، ودينا الشربينى.