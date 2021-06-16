شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل 5 أيام بين الفرح والحزن مرت بها هنا الزاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاشت الفنانة هنا الزاهد على مدار الأيام الماضية حالة حزن شديدة قلقا على والدتها التى تواجدت فى المستشفى منذ عدة أيام، حيث أجرت السبت الماضى عملية جراحية خطيرة عبارة عن إزالة ورم خبيث، حيث طالبت الجمهور بتكثيف الدعاء لها، قائلة "أرجو الدعاء لوالداتى أن يتم شفاؤها على خير، اللهم اشفى الأجساد من هذا الورم الخبيث ورد لها عافيتها واحرسها بعينك التى لا تنام".

وفى اليوم التالى وجهت هنا رسالة مؤثرة لوالدتها شيرين المنزلاوى، حيث نشرت صور تجمعها بوالدتها فى مراحل عمرية مختلفة، وكتبت قائلة: "أجمل وأطيب وأحن وأجدع وأرجل أم فى الدنيا سلامتك يا حبيبتى ألف سلامة، الخمس أيام الجايين مهمين أوى ندعى فيهم عشان هيحدد حاجات كتير، أرجو الدعاء وشكرًا لكل الناس اللى سألت على والدتي منشفوش حاجة وحشة أبدا فى أى حد غالى عليكم شكرا".

وعلى الرغم من مرض والدتها حرصت هنا على دعم زوجها الفنان أحمد فهمى، والذى ينتظر طرح فيلمه الجديد "العارف" مع النجم أحمد عز، وكتبت له قائلة: "مبروك حبيبى فخورة بيك عارفة إنه دور جديد متحمسة إنى أشوفه وهتكسر الدنيا على قد تعبك فى الفيلم ده"، ورد عليها أحمد فهمى قائلاً: "حبيبتى تسلميلى وسنة حلوة عليكى وتكسرى الدنيا كالعادة".

واليوم الأربعاء طمأنت الفنانة هنا الزاهد متابعيها على الحالة الصحية لوالدتها، وكشفت عن تطورات صحتها، وكتبت عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، قائلة "شكرا كل الناس اللى كلمتنى وزارتنا واللى بعتولى، الحمد لله خرجنا من المستشفى وهنكمل العلاج فى البيت، الحمد لله رب العالمين".