شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد الفنان جمال يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان جمال يوسف وفاة والده، اليوم الأربعاء، وإقامة صلاة الجنازة بعد صلاة المغرب ودفنه بمقابر الأسرة فى 15 مايو.



جمال يوسف

وكتب جمال يوسف على صفحته الشخصية على "فيس بوك" وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفى إلى رحمة الله والدى الحبيب الحاج يوسف ذكى عبدالفتاح.. وصلاة الجنازه بعد المغرب فى مسجد الجامع امتداد 15 مايو والدفن بمقابر الأسرة بـ 15 مايو".

الفنان جمال يوسف، ابتعد فترة عن الفن بعد إصابته بسرطان البلعوم، وعاد مؤخرًا للساحة الفنية من جديد وشارك فى رمضان الماضى فى مسلسل "ضل راجل"، للنجم ياسر جلال، حيث ظهر فى دور مدرس زميل لبطل العمل، ينتقد زملاءه.