شكرا لقرائتكم خبر عن الممنعون من دخول حفلات الأوبرا.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، عددا من الضوابط الواجب اتباعها لكل من يرغب فى حضور حفلاتها، ومن لا يتبعها، سيتم منعه من حضور حفلات الأوبرا.

وتأتى معظمها لاتباع الإجراءات الاحترازية لعدم انتشار فيرس كورنا.

وفى مقدمة هذه الضوابط غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم والالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعى ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، بالإضافة الى ضوابط نظامية منها غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذي تم حجزه، وغير مسموح بتحريك المقاعد كما يمنع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات ويمنع التصوير أيضا، وارتداء الزي اللائق بالمكان ممنوع ارتداء الشورت وحال إلغاء الحفل يتم رد قيمة التذاكر بعد شهر من تاريخ الحفل، كما لن يتم الاعتراف بأى تذكرة إلا بالتذاكر المرسلة عن طريق الرسالة النصية أو عن طريق الإيميل الخاص بالحجز أو بالتذاكر المحجوزة من شباك التذاكر.

يذكر أن دار الأوبرا المصرية أعلنت عن إقامة حفل للفنانة أنغام، يوم الخميس الموافق 1 يوليو المقبل، وطرحت التذاكر الخاصة بالحفل على موقعها الإلكترونى بأسعار تتراوح من 500 إلى 3000 جنيه.