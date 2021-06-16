محمد ممدوح يكشف تطورات مشكلة "صوته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان محمد ممدوح عن تطورات أزمته مع الصوت، التي يُعاني منها خلال السنوات الأخيرة.

وكتب ممدوح، عبر حسابه على إنستجرام: "ناس كتير مؤخرًا كانت بتبعتلي وتكتبلي إعجابهم بالتطور الملحوظ في مشكلة الصوت عندي.. بشكرهم طبعًا جدًا في البداية".

وتابع: "أحب أشكر دكتورة چيهان ناصر لأن الفضل يرجع لربنا ثم ليها في الموضوع ده، دكتورة چيهان هي مخرجة غنائية وموسيقية كبيرة ومحكمة ومؤدية في مجال الدبلجة، هي اللي وقفت معايا الفترة الأخيرة وساعدتني جدًا في حل مشكلة الصوت والحمد لله وصلنا لمستوى معقول لحد ما توقفنا مؤقتا عشان ظروف كورونا وهنكمل تاني في المستقبل إن شاء الله".

وأَضاف: "شكرا ليكم على آرائكم اللي بسطتني وشكرًا دكتور چيهان على مجهودك العظيم والرائع معايا وأوعدكم إن شاء الله بتطور إضافي الأعمال الجاية".

جدير بالذكر أن محمد ممدوح، كان يُعاني من مشكلة في الحنجرة الصوتية، كشف عنها في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "عيشها بإينرجي"، بأنه كان يُعاني من بعض المشاكل في صوته وقت تصوير مسلسل "قابيل" رمضان 2019.