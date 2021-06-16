سهر الصايغ توجه رسالة لجمال سليمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

وجهت الفنانة سهر الصايغ، رسالة للفنان جمال سليمان بعد تعاونها معه في مسلسل "الطاووس" الذي عرض في دراما رمضان الماضي

ونشرت "الصايغ" صور لها من كواليس التصوير، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت : "اتشرفت بالتمثيل مع حضرتك يا أستاذ، واتعلمت كتير".

وشاركت سهر الصايغ مع جمال سليمان في دراما رمضان ٢٠٢١ بمسلسل "الطاووس".

مسلسل" الطاووس" بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم، هبة عبدالغني، مها نصار، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، وفرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل، أشرف على الكتابة المؤلف محمد ناير، إخراج رؤوف عبدالعزيز.