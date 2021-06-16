أحمد الخريبي ينتهي من سيناريو فيلم "الطيارة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

انتهى السيناريست أحمد الخريبي من كتابة أحدث أعماله السينمائية التي تحمل اسم "طيارة" والمقرر عرضه في الصيف القادم

فيلم "طيارة" تدور أحداثه حول شاب طموح ولكن تنقصه الخبرة مما يدخله في العديد من المشاكل، ويحلم بالكسب السريع وتكوين ثروة في وقت قياسي.

وتجري حاليا الشركة المنتجة لعمل المفاوضات مع عدد من الفنانين لتجسيد دور البطولة وتسكين باقي الأدوار ومن المقرر الإعلان عنهم فور إتمام التعاقدات.

وتعاين المخرجة شيما البربري أماكن تصوير فيلم "طيارة" التي ستكون في مصر، إلى جانب الديكورات الخاصة بالعمل.

ويعد فيلم "طيارة" التجربة السينمائية الأولى للكاتب أحمد الخريبي بعد أن أصدر عدد من المؤلفات خلال الفترة الماضية.