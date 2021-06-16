"أطيب وأجدع ناس".. نهال عنبر توجه رسالة لأهالي أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

وجهت الفنانة نهال عنبر رسالة لأهالي أسوان بعد زيارتها الأخيرة للمحافظة.

ونشرت "نهال" صورا لها من أسوان عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أسوان.. أطيب ناس وأجدع ناس.. تحية كبيرة لكل أهل أسوان" .

جدير بالذكر أن نهال عنبر شاركت في الموسم الرمضاني المنقضي بمسلسل "الطاووس" بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، هبة عبدالغني، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، خالد عليش، عابد عناني، مهند حسني، أحمد إمام، حليم، فرح الزاهد، دانا حمدان، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز