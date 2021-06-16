"بتفرحوا القلب".. ماجي بو غصن تهنئ منتخب لبنان بتأهله لنهائيات كأس آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن المنتخب اللبناني بتأهله إلى نهائيات كأس آسيا للمرة الثانية.

وكتبت "بو غصن" تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر: " ألف مبروك لبنان يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا، وإلى الدور الثاني لتصفيات كأس العالم".

وأضافت : "شو هالخبر الحلو بعزّ الخيبات، مبروك يا أبطال بتفرحوا القلب".

وتأهل منتخب لبنان لكرة القدم رسميا وللمرة الثالثة بتاريخه إلى نهائيات كأس آسيا في الصين 2023 والدور الحاسم من تصفيات كأس العالم المقررة في قطر 2022.

وسبق للبنان أن تأهل عن طريق الاستضافة بالعام 2000، قبل أن يتأهل للمرة الأولى بتاريخه عبر التصفيات بنسخة الإمارات 2019.