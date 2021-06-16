خالد الصاوي بطلا لأول مسلسل من تأليف تركي آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان خالد الصاوي أنه سيقوم ببطولة أول مسلسل من تأليف المستشار تركي آل الشيخ، وهو مسلسل بعنوان "الثمانية".

وقال الصاوي، خلال لقائه في برنامج ET بالعربي: "خلال أيام نبدأ مسلسل الثمانية، تأليف المستشار تركي آل الشيخ، من إنتاج مجموعة mbc، وإخراج أحمد مدحت، وبمشاركة صديقي النجم آسر ياسين وغادة عادل ونجوم آخرين".

وقال إنه يستعد لمسلسل آخر بعنوان "أعمل إيه" ما زال في مرحلة الكتابة، من تأليف محمد الحناوي، ولم يكشف عن تفاصيل: "مُفاجأة".

ويقدم الصاوي أيضًا فيلمًا بعنوان "200 جنيه" للمخرج أحمد أمين.

آخر أعمال خالد الصاوي مسلسل "اللي مالوش كبير"، الذي عُرض رمضان الماضي، بطولة ياسمين عبدالعزيز، محمود حافظ، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغني، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.