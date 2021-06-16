سيف الدين سبيعي لـ”صوت بيروت انترناشونال”: الدراما السورية بدأت تتعافى و”صفيح ساخن”دليل على كلامي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 07:09 مساءً - منذ 3 دقائق

لمع اسم المخرج سيف الدين رفيق سبيعي في عالم الدراما السورية حيث اخرج العديد من المسلسلات الناجحة وآخرها كان في رمضان الماضي الذي حمل عنوان “على صفيح ساخن” بطولة امل بشوشة، سلوم حداد، باسم ياخور ،ميلاد يوسف وغيرهم. وقد نال هذا العمل نجاحا كبيرا فماذا يقول سيف الدين رفيق سبيعي لـ”صوت بيروت انترناشونال” اولا عن الاعمال الجديدة التي يحضر لها “انا بصدد التحضير لمشروع درامي خاص بمنصة “شاهد” وهو عبارة عن مسلسل يتألف من جزئين، كل جزء منه 7 حلقات وسيتم الاعلان عنه في وقت لاحق، وهذا العمل كبير جدا.

اما عن نجاح مسلسل “على صفيح ساخن” الذي عرض في رمضان فيقول “الحمد الله ان هذا العمل استطاع ان يحقق نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة عالية في معظم الدول العربية، ويتابع حديثه ” بصراحة كنت اتوقع هذا الانتشار للمسلسل منذ ان قرأت النص اذ شعرت انه يتضمن العناصر التي تؤهله للنجاح بدءا من القصة والحبكة الدرامية وبناء الشخصيات والاحداث بشكل عام وايضا وجود مجموعة من الممثلين المميزين ساهم بهذا النجاح. لان الممثل الشاطر يعطي زخما للعمل.

وعن رأيه بالدراما السورية التي تضررت في الحرب خلال السنوات العشر الماضية وهل برأيه بدأت تتعافى؟ فيؤكد ان هذه الدراما هي في طور التعافي ومسلسل “على صفيح ساخن” السوري البحت استطعنا ان نعرضه على الشاشات العربية ولاقى الاستحسان وهذا امر جيد خاصة ان الدراما السورية كانت محصورة باعمال البيئة الشعبية والكوميدية لكن مسلسلي اعاد الدراما الاجتماعية الى الواجهة.

اما الاعمال التي تابعها في رمضان فاوضح انه كان مشغولا بالتصوير لكن بعد انتهاء الشهر الفضيل تابع المسلسل المصري “لعبة نيوتن” بطولة منى ذكي ومحمد فراج ومحمد ممدوح وعائشة بن احمد “وجدت انه عملا جيدا وتامر محسن كاتب ومخرج متميز واحب ان اهنئه على هذا العمل”.

اما هل تابع المسلسل السوري “المنصة” الذي يعرض باجزائه الثلاثة على منصة نتفلكس العالمية فقال حتى الان لم يتسن لي مشاهدته.

وعما اذا كان قد تفرغ للاخراج وابتعد عن التمثيل فأشار إلى انه غير مبتعد عن التمثيل لانه يشارك ببعض الادوار في المسلسلات التي يخرجها . والسنة الماضية شاركت في مسلسل “بورتريه ” للمخرج باسم سلكا وعرض هذا العام ايضا وانا احب مهنة التمثيل ولا استطيع ان ابتعد عنها بتاتا.

واخيرا هل يحبذ اخراج الاعمال الدرامية العربية المشتركة فقال “ان هذه الدراما تغري اي مخرج لكن بالنسبة لي احب ان يكون النص هو البطل اولا في مثل هذه الاعمال وليس الابطال اي الممثلين فقط وايضا ان يكون كتابة بناء الشخصيات باسلوب متساو للجميع..