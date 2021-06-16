فيديو.. النجم الفرنسي بوغبا يزيل “زجاجة خمر” من أمامه خلال مؤتمر صحفي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 07:09 مساءً - منذ 51 دقيقة

قام نجم المنتخب الفرنسي بول بوغبا بإزالة ”زجاجة خمر“، لإحدى الشركات الراعية لبطولة كأس الأمم الأوروبية ”يورو 2020″، كانت ماثلة أمامه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقِد عقب مباراة فرنسا ضد ألمانيا مساء الثلاثاء، في حادثة تعيد للأذهان ما فعله كريستيانو رونالدو، قائد البرتغال الذي قام بإزالة بعض الزجاجات للمشروبات الغازية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”ديلي ميل“، فإن بوغبا قام بإبعاد ”زجاجة الخمر“ من أمامه ووضعها على الأرض، إذ جاء موقفه بعد أن أزال كريستيانو رونالدو زجاجتين من أحد المشروبات الغازية وضعتا أمامه قبل مباراة البرتغال أمام المجر، ثم أمسك بعبوة مياه كانت موضوعة أمامه أيضا، ورفعها في الهواء، ناصحا متابعيه بشرب الماء.

وتمكن المنتخب الفرنسي من تحقيق فوزه الأول على حساب نظيره الألماني، في مستهل مشوارهما بالمجموعة السادسة لبطولة أوروبا لكرة القدم.

سجل ماتس هوملز هدفا عكسيا كان كافيا ليمنح فرنسا الفوز 1-صفر على ألمانيا، ليخسر منتخب المانشافت مباراته الافتتاحية في نهائيات بطولة أوروبا لأول مرة.