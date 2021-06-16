زوجة طوني عيسى تعايده بعيد ميلاده: تحققت أمنيتنا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

عايدت زوجة الممثل اللبناني طوني عيسى زوجها بعيد ميلاده مشيرة إلى أن أمنيتها تحققت هذا العام.

وكتبت عبر حسابها: “تحققت أمنيتنا هذا العام. نحن نحتفل أخيراً بعيد ميلادك كزوج وزوجة، أنت الآن زوجي، شريكي في الحياة، أفضل صديق لي، ضوء حياتي، والشخص الذي يحافظ على قلبي ينبض”.

وتابعت: “إلى الرجل الذي أحبه ونجم حياتي، أسعد عيد ميلاد حبي”. واحتفل طوني عيسى بيوم ميلاده برفقة زوجته أمونة عيد حيث نشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” انستقرام ” صورة تجمعهما وعلّق عليها: ” عيدي صار عيدَين بوجودك يا أحلى عيد”.

وشارك العديد من زملاء واصدقاء طوني مناسبة يوم ميلاده وزواجه وتمنوا له السعادة والعمر الطويل. وكان طوني قد احتفل بزفافه من مدة قصيرة حيث تزوج من خارج الوسط الفني.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني يقوم طوني حالياً بتصوير دوره بمسلسل “صالون زهرة” من تأليف ندين جابر وإخراج جو بو عيد وهو من بطولة الفنانين معتصم النهار ونادين نجيم.