بالفيديو – نادين نسيب نجيم من وراء كواليس تصوير غلاف مجلة “harper bazar arabia”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم فيديو عب مواقع التواصل الاجتماعي من وراء كواليس تصوير غلاف مجلة “harper bazar arabia”. ولاقى الفيديو إعجاب محبيها إذ بدت بإطلالة متألقة وفريدة من نوعها.

في سياق منفصل، انضمّت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم إلى النجوم الذين حصلوا على الإقامة الذهبية في دبي. وأعلنت عبر حسابها في “إنستغرام” عن ذلك، وقدّمت شكرها للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قائلة: “أتقدّم بخالص الشكر لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكلّ الشكر والتقدير إلى هيئة الثقافة والفنون بدبي على دعمها للفنانين والمبدعين”.

وقدّمت شكراً خاصّاً للمديرة العامّة للمكتب الإعلامي لحكومة دبي منى المرّي، “لحرصهم الدائم على تكريم الشخصيات المؤثرة في كلّ المجالات”، خاتمة بالقول: “سعيدة جداً بوجودي في بلد الأمن والأمان”.

من جهة أخرى، بدأت نجيم تصوير مسلسلها الجديد “صالون زهرة”، ونشرت صورة لها وفيديو من كواليس العمل عبر خاصّية “الستوري” في حسابها على “إنستغرام”.

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