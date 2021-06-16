شاهد.. سيرين عبد النور تفاجئ الجمهور بشخصيتها في مسلسل “دور العمر”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

لاقى الفيديو الذي ظهرت فيه الفنانة “سيرين عبد النور” بلباس الملاكمة تفاعلا كبيرا من الجمهور العربي، معبرين عن إعجابهم بشخصيتها الفريدة وتمثيلها الجميل.

وسائل الإعلام العربية تداولت مقطع فيديو تظهر فيه الفنانة اللبنانية “سيرين عبد النور” وقد تحولت إلى بطلة ملاكمة على حلبة المصارعة.

وظهرت الفنانة اللبنانية في أحد الفيديوهات التي شاركها الكاتب ناصر فقير عبر تويتر، معلقاً: “كانت ورّمتلي عيني بس تنزل سيرين عا الحلبة زيحوا من دربها”.

بدورها، قالت وسائل اعلام متخصصة بأخبار الفن: إن “كلمة (شمس) التي ظهرت بالمنشور هي دلالة على اسم الشخصية التي تلعبها سيرين في مسلسل (دور العمر)، ويعرض قريبا على منصة “شاهد”.

والعمل من تأليف الكاتب ناصر فقيه وإخراج سعيد الماروق، كما يشارك الفنانة “سيرين عبد النور” في بطولة العمل الفنان اللبناني “عادل كرم”.

يذكر أن الفنانة عبد النور قد شاركت على صفحتها الشخصية في تويتر قبل أيام تغريدة تشير فيها إلى انتهاء عمليات تصوير المسلسل المرتقب.