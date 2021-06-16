تطورات الحالة الصحية لوالدة ” هنا الزاهد “

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 يونيو 2021 06:50 مساءً - كشفت الفنانة ” هنا الزاهد ” في منشور لها من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على إنستجرام عن تطورات الحالة الصحية لوالدتها عقب إجرائها لعملية جراحية مؤخرا .
حيث حرصت هنا على طمأنة متابعيها ومحبيها كاشفة عن خروج والدتها من المستشفى فقالت : ” شكرا كل الناس اللى كلمتنى وزارتنا واللى بعتولى .. الحمد لله خرجنا من المستشفى وهنكمل العلاج فى البيت .. الحمد لله رب العالمين ” .
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