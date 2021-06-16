ريهام سعيد تعلن إصابتها بمرض مزمن: "ماعنديش حد يربي عيالي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عن إصابتها بمرض مزمن، في فيديو لايف بثته عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك.

وقالت ريهام سعيد خلال مقطع الفيديو : "كنت دايما باتكلم عن الصحة وأقول إنها أهم حاجة، وطلعت الصحة مربوطة بالحياة اللي أنت تختارها، طلعت تحاليلي مافيش أوحش من كدة والحمد لله، وهو من التحاليل اللي ضايقتني أوي بخصوص السكر".



وتابعت ريهام سعيد : اكتشفت أن جالي سكر، ودي حاجة لا ألوم عليها حد غير نفسي، لأن أنا اللي حملت نفسي فوق طاقتي، وكنت دايما باقول إن ربنا مش بيدي حد حاجة غير على قد طاقته، السكر للأسف حاجة بشعة، ولازم تحارب وما تاكلش وما تزعلش، ودي حاجة صعبة أوي وسط اللي بنعيشه حاليا، لأن إحساس الظلم أكتر حاجة بتوجع وتضايق، وعايزة أنصحكم ما تجوش أبدا على نفسكم، ومافيش حاجة مستاهلة لأن كله بتدابير ربنا، وأهم حاجة لو ليكم أعداء زي ما الرئيس قال: لما تكون عايز ترد على منتقديك ما تقعدش ترد على كل واحد".

وواصلت حديثها قائلة: "طول عمري مكرسة نفسي إني أساعد الآخرين، لكن أول مرة أبقى مكلفة إن أنا اللي باتعالج، وقضيت 20 سنة أخلي بالي من الناس ومن شغلي ومن أقاربي وعائلتي، لكن جاء الوقت اللي أخلي بالي فيه من نفسي".



وأضافت: "عندي النية إني أبقى ناجحة أكتر، ولكن أنا كنت عاطفية أوي وأرد بسرعة وعايزة أجيب حقي.. لكن خلاص مش هاضيع عمري علشان ماعنديش حد يربي لي عيالي، فعلى الأقل أقف جنب ابني وأنا بصحة كاملة".

واختتمت ريهام سعيد الفيديو برسالة لمحبيها قائلة: "خلوا بالكم من نفسكم.. مافيش حاجة في الدنيا مستاهلة".