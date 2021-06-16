وفاة والد الفنانة إيمان العاصي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غيب الموت والد الفنانة المصرية إيمان العاصي، عصر الأربعاء، بعد صراع مرير مع المرض، وتقام صلاة الجنازة عليه اليوم.

وذكرت العائلة أنه سيتم دفن الجثمان في مقابر الأسرة بمدينة 15 مايو، التابعة لمحافظة القاهرة.

وأعلن عدد من الفنانين خبر الوفاة، معربين عن مواساتهم لصديقتهم إيمان العاصي، عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبرت الفنانة أسماء جلال عبر صفحتها بموقع فيسبوك عن دعمها لإيمان العاصي في هذا الحدث الحزين.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمان العاصي التليفزيونية كان مسلسل "الدايرة" الذى عرض العام الجاري، حيث شاركت في بطولته مع عدد من الفنانين، منهم أحمد صلاح حسنى.



مسلسل "الدايرة" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة أحمد صلاح حسنى، مي القاضي، محمد علاء، إسلام جمال، محمد على رزق، أحمد جمال سعيد، دنيا المصري، أماني كمال، مها أبو عوف.