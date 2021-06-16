شكرا لقرائتكم خبر عن لوبيتا نيونجو فى العرض الخاص لـ Queen of Glory بمهرجان تريبيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة العالمية لوبيتا نيونجو بأفضل ما لديها فى عالم الموضة أثناء حضورها عرضًا فى مهرجان تريبيكا فى مدينة نيويورك، وبدت الممثلة، 38 عامًا، رائعة الجمال فى فستان طويل من اللونين الأبيض والأسود، كما ارتدت نيونجو قبعة سوداء مع أقراط حمراء.

واختارت نيونجو مكياج بسيطا وهو ظل جفون رمادى داكن وأحمر شفاه لامع.

وحضرت الحائزة على جائزة الأوسكار عن فيلم 12 Years A Slave العرض الخاص لدعم فيلم Queen of Glory للممثلة والكاتبة والمخرجة نانا مينساه.

"Queen of Glory" دراما جديدة حول طالبة دكتوراه التى انقلبت خططها عندما توفيت والدتها بشكل غير متوقع، وتركت لها مكتبة عائلتها المسيحية، هو فيلم روائى طويل.

ولا يقتصر العرض الأول للفيلم فى مهرجان تريبيكا هذا العام على الإعلان عن وصول صوت سينمائى نسائى جديد، بل إنه يمثل أيضًا تمثيلًا ثلاثيًا مثيرًا للإعجاب، فنانا أخرجت وكتبت ومثلت فى الفيلم.