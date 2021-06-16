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لوبيتا نيونجو فى العرض الخاص لـ Queen of Glory بمهرجان تريبيكا

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القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة العالمية لوبيتا نيونجو بأفضل ما لديها فى عالم الموضة أثناء حضورها عرضًا فى مهرجان تريبيكا فى مدينة نيويورك، وبدت الممثلة، 38 عامًا، رائعة الجمال فى فستان طويل من اللونين الأبيض والأسود، كما ارتدت نيونجو قبعة سوداء مع أقراط حمراء.

Gorgeous: Lupita Nyong'o put her best fashion foot forward as she walked her first post-pandemic red carpet at the Tribeca Festival in New York City on Tuesday night

واختارت نيونجو مكياج بسيطا وهو ظل جفون رمادى داكن وأحمر شفاه لامع.

Flawless: The actress, 38, opted for a striking full-length monochrome harlequin dress which she paired with a black hat

وحضرت الحائزة على جائزة الأوسكار عن فيلم 12 Years A Slave العرض الخاص لدعم فيلم Queen of Glory للممثلة والكاتبة والمخرجة نانا مينساه.

In the audience: The 12 Years A Slave Oscar winner came out to the screening to support the film Queen of Glory by Ghanaian-American actor, writer and director Nana Mensah

"Queen of Glory" دراما جديدة حول طالبة دكتوراه التى انقلبت خططها عندما توفيت والدتها بشكل غير متوقع، وتركت لها مكتبة عائلتها المسيحية، هو فيلم روائى طويل.

ولا يقتصر العرض الأول للفيلم فى مهرجان تريبيكا هذا العام على الإعلان عن وصول صوت سينمائى نسائى جديد، بل إنه يمثل أيضًا تمثيلًا ثلاثيًا مثيرًا للإعجاب، فنانا أخرجت وكتبت ومثلت فى الفيلم.

MO Nasa

MO Nasa

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