شكرا لقرائتكم خبر عن رفع فيلم "وقفة رجال" من دور العرض السينمائية لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت إحدى شركات التوزيع فيلم "وقفة رجالة" من السينمات، وذلك بعد عرضه طوال الـ6 أشهر الماضية، لعرضه على إحدى المنصات الإلكترونية أوائل الشهر المقبل.

الفيلم من بطولة ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومى فؤاد، وشريف دسوقى، ومحمد سلام، وأمينة خليل، التى تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد، والعمل من إنتاج شركات سينرجى فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشرى ماجيك بينز.

وتدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، ويعانى كل واحد منهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.