شكرا لقرائتكم خبر عن رفع فيلم "وقفة رجال" من دور العرض السينمائية لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رفعت إحدى شركات التوزيع فيلم "وقفة رجالة" من السينمات، وذلك بعد عرضه طوال الـ6 أشهر الماضية، لعرضه على إحدى المنصات الإلكترونية أوائل الشهر المقبل.
الفيلم من بطولة ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومى فؤاد، وشريف دسوقى، ومحمد سلام، وأمينة خليل، التى تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد، والعمل من إنتاج شركات سينرجى فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشرى ماجيك بينز.
وتدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، ويعانى كل واحد منهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.