كتب امير فتحي في الأربعاء 16 يونيو 2021 05:45 مساءً - حلت الفنانة ” نهى عابدين ” ضيفة في إحدى حلقات برنامج ” في البوكس ” عبر قناة ” gossips ” على موقع يوتيوب .
وخلال اللقاء كشفت نهى عابدين عن أسباب إعلانها إعتزال الفن والتمثيل في شهر مايو من العام الماضي عقب مشاركتها في مسلسلي ” ليالينا 80 ” و” 2 في الصندوق ” وابتعادها عن جميع وسائل التواصل الاجتماعي .
فأشارت إلى أنها كانت قد أصيبت باكتئاب شديد ولم تكن متزنة عند اتخاذها لهذا القرار .. مضيفة : ” بعد كدة اشتغلت على نفسي ولجأت لدكتور نفسي ” .
وتابعت بأنه لم يكن هناك سبب محدد لإصابتها بالاكتئاب وأن الأمر كان عبارة عن تراكمات أدت إلى اتخاذها قرار الاعتزال والابتعاد عن العمل الفني .
يذكر أن الفنانة نهى عابدين كانت قد شاركت في مسلسلي ” نجيب زاهي زركش ” و ” خلي بالك من زيزي ” بالموسم الرمضاني الماضي .
كانت هذه تفاصيل خبر فنانة مصرية تكشف عن سبب اتخاذها لقرار اعتزال التمثيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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