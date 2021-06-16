بوسي شلبي عن زواج ريهام حجاج من محمد حلاوة : ” الجوازة دي زعلت ناس كتير “

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 يونيو 2021 05:45 مساءً - نشرت الفنانة ” ريهام حجاج ” مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” للبرومو الدعائي للقائها مع الإعلامية ” بوسي شلبي ” في سهرة خاصة .

وذلك في اللقاء الأول لها بعد غياب لمدة 6 سنوات عن الحوارات التليفزيونية والمقرر إذاعته يوم غد الخميس 17 يونيو على شاشة قناة النهار الفضائية المصرية .

ويظهر في البرومو حديث ريهام حجاج عن جوانب مختلفة في حياتها سواء في العمل أو حياتها الشخصية وزواجها من طليق الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” رجل الأعمال المصري ” محمد حلاوة ” والتي أشارت بوسي شلبي في حديثها عنه إلى أن هذا الزواج أزعج الكثير من الأشخاص .