كتب امير فتحي في الأربعاء 16 يونيو 2021 05:45 مساءً - نشرت الفنانة ” ريهام حجاج ” مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” للبرومو الدعائي للقائها مع الإعلامية ” بوسي شلبي ” في سهرة خاصة .
وذلك في اللقاء الأول لها بعد غياب لمدة 6 سنوات عن الحوارات التليفزيونية والمقرر إذاعته يوم غد الخميس 17 يونيو على شاشة قناة النهار الفضائية المصرية .
ويظهر في البرومو حديث ريهام حجاج عن جوانب مختلفة في حياتها سواء في العمل أو حياتها الشخصية وزواجها من طليق الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” رجل الأعمال المصري ” محمد حلاوة ” والتي أشارت بوسي شلبي في حديثها عنه إلى أن هذا الزواج أزعج الكثير من الأشخاص .
كانت هذه تفاصيل خبر بوسي شلبي عن زواج ريهام حجاج من محمد حلاوة : ” الجوازة دي زعلت ناس كتير “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.