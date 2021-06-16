الموت يفجع الفنانة ” إيمان العاصي “

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 يونيو 2021 05:45 مساءً - أعلن الفنان ” أحمد طلعت ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” عن وفاة والد الفنانة ” إيمان العاصي ” منذ قليل .
فكتب أحمد طلعت في منشوره : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. والد إيمان العاصي في ذمة الله .. ربنا يرحمه ويغفر له ” .
كما حرصت الفنانة ” أسماء جلال ” على تقديم التعازي لإيمان العاصي في وفاة والدها فكتبت عبر حسابها على فيس بوك : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ” .
وتابعت : ” انتقل إلى رحمة الله تعالى والد إيمان العاصي .. اللهم اغفر له وارحمه واجعله من أهل الجنة وصبر أهله ” .
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