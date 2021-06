عمر ساي بطل "لوبين" يشكر عائلة كارداشيان: تعلمت منها الإنجليزية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حقق الممثل الفرنسي عمر ساي شعبية كبيرة عالمية مؤخرًا، بفضل مسلسل Lupin، الذي يقوم ببطولته ويعرض حاليًا على نتفليكس.

ويعرض الجزء الثاني من "لوبين" على نتفليكس حاليًا، محافظَا على سلسلة النجاح، ما جعل الممثل محط اهتمام وسائل الإعلام المختلفة.

وكشف الممثل في لقاء حديث مع النجم جيمي كيمل، أن انتقاله من فرنسا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن سلسلًا، إذ وقف حاجز اللغة بينه وبين التواصل مع الناس.

وقال "ساي"، إنه كان يعشق متابعة المسلسلات الواقعية الأمريكية مدبلجة باللغة الفرنسية لمساعدته على تعلم اللغة، لأنه بدأ من الصفر عند انتقاله لأمريكا.

وأضاف: "حاولت متابعة شبكة سي إن إن لتعلم اللغة في البداية لكنهم كانوا يتحدثون بسرعة، لذلك قمت بتغيير القناة وعندها بدأت في متابعة برنامج Keeping Up With the Kardashians (مواكبة عائلة كارداشيان).





وذكر "ساي" إنه كان يدمن مشاهدة البرامج الواقعية لأنها تساهم في تعلم الإنجليزية بشكل أسهل، لذلك يود أن يشكر العائلة على مساعدته في تعلم الإنجليزية".

مسلسل "لوبين" من أعلى المسلسلات مشاهدة على نتفليكس، ويدور حول لص يقلد طرق سرقة أرسين لوبين في محاولة لتبرئة والده من تهمة سرقة بالخطأ.