بعد جينيفر لوبيز وبن أفليك.. 5 مشاهير تجدد حبهم بعد الانفصال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تأكدت شائعات عودة النجمين بن أفليك وجينيفر لوبيز مؤخرًا، بعد 17 عامًا على إنهاء خطبتهما عام 2004.

وأثار خبر عودة الثنائي مشاعر قوية لدى الجمهور المتحمس لعودتهما من جديد، واشتعال قصة حبهما الملتهبة على أمل أن يعقد قرانهما هذه المرة.

بن أفليك وجينيفر لوبيز ليسا الوحيدين اللذين تجدد حبهما بعد أعوام من الانفصال، وبدأت بينهما قصة حب أقوى مما كانت عليه في السابق؛ فهناك مشاهير كثيرون فعلوها قبلهما.

واستعرضت صحيفة "ميرور" البريطانية أبرز مشاهير هوليوود الذين اشتعل الحب في قلوبهم بعد أعوام من انطفاء جذوة الحب.



1- هايلي وجاستن بيبر





رغم أن الثنائي متزوج حاليًا، إلا أن علاقتهما بدأت مضطربة، حيث بدآ في التواعد عام 2015، ثم انفصلا لمدة 3 أعوام بعدها، وكانت العلاقة بينهما شديدة التوتر في تلك الفترة.

وزاد تعقيد الأمر بأن عاد جاستن بيبر لمواعدة حبيبته القديمة سيلينا جوميز، قبل أن تنهار علاقة الحبيبين مجددا، ويعود بيبر إلى زوجته الحالية هايلي عام 2018.

2- الأمير هاري وكيت ميدلتون





مرت علاقة الثنائي الملكي ببعض المطبات في البداية، حيث تواعد الاثنان خلال فترة الجامعة حتى صٌدم العالم بخبر انفصالهما المفاجئ عام 2007.

ومرت 3 أعوام قبل أن يعود الثنائي مجددًا ويعلن خطبتهما عام 2010 في حفل زفاف تابعه الملايين، وأسفر عن 3 أطفال.



3- زين مالك وجيجي حديد





تواعد النجمان في البداية في عام 2015، وبدت علاقتهما قوية وظهرت جيجي حديد في أغاني زين مالك، لذلك مثل خبر انفصالهما المفاجئ في 2016 صدمة للجمهور.

وفي الأعوام التالية تواعد النجمان ثم انفصلا مجددًا أكثر من مرة، إلى أن اجتمعا عام 2020 وأعلن عن انتظارهما طفلة سويًا.



4- روز ليزلي وكيت هارينجتون





حتى الثنائي روز ليزلي وكيت هارينجتون لم يسلما من الخلافات؛ فبعد أن بدأت علاقتهما خلال تصوير مسلسل صراع العروش، أعلن النجمان انفصالهما عام 2014.

وعاد النجمان لبعضهما مجددًا عام 2016، وأعلنا خطبتهما عام 2017، ثم زواجهما عام 2021.

5- جون ليجند وكريسي تيجن





المغني جون ليجند وزوجته المذيعة كريسي تيجان من أشهر الثنائيات وأكثرها شعبية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف "ليجند" مؤخرًا أنه حاول الانفصال عن "تيجان" قبل زواجهما بسبب شعوره بالضغط، إلا أن الأخيرة رفضت واستمرت علاقتهما بقوة.