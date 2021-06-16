جينيفر لوبيز بطلة لفيلم الخيال العلمي "Atlas"

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"الخليج 365" من بيروت: تستعد المغنية والممثلة الأميركية جنيفر لوبيز لبطولة فيلم خيال علمي جديد بعنوان "أطلس" من إنتاج منصة نتفليكس وإخراج براد بيتون.

وأشارت بوابة ديدلاين، إلى أن العمل الجديد تدور أحداثه في المستقبل حول إمرأة تكافح ضد جندي بذكاء اصطناعي يحاول تدمير البشرية.

ويشكل هذا الفيلم جزءاً من الاتفاق بين لوبيز وشركتها "نيويوريكان برودكشنز" مع نتفليكس لإنتاج أعمال مختلفة.

وإلى جانب "أطلس"، هناك مشروعان آخران بين الممثلة والمنصة الرقمية، هما "The Mother" من إخراج نيكي كارو، و"The Cipher" المقتبس عن رواية للمؤلفة إيزابيلا مالدونادو بنفس العنوان.

وإلى جانب مشاريعها مع نتفليكس، تنتظر الفنانة ذات الأصول اللاتينية عرض فيلمين آخرين من الكوميديا الرومانسية، "Marry Me" و"Shotgun Wedding" كانت قد إنتهت من تصويرهما وتم تأجيل عرضهما أكثر من مرة بسبب جائحة كورونا.