المغنية اللبنانية زينات تتعرض لمحاولة سلب بقوة السلاح

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"الخليج 365" من بيروت: أكدت المغنية اللبنانية زينات انها تعرضت، قبل يومين لمطاردة سيارة على متنها ثلاثة أشخاص تجهل هويتهم في طريقها الى منزلها الواقع في محافظة جبل لبنان.

زينات كانت برفقتها سائقها الخاص الذي نجح، بعد محاولات عديدة لإيقافه و ترهيبه بالسلاح، بالفرار و التوجه بسلامة الى بيت المطربة التي أشارت الى دقائق مخيفة عاشتها في تلك الليلة.

المغنية اللبنانية قالت أن الهدف من مطاردتها وكما هو واضح هو السلب لأن لا عداء بينها و بين أي جهة كي يهاجمها أحدهم في ساعات الفجر الاولى، و يطلب من سائقها التوقف الى جانب الطريق، و أكدت أن المسلحين لاذوا بالفرار حين دخلت الى المنطقة التي تسكن فيها ربما لعلمهم بوجود حماية أمنية مشددة في المكان.

وأضافت: ربما قاموا بمطاردتي بعشوائية دون التعرف على هويتي بغية السرقة في ظل حالة من التفلت الامني المتنقل بين منطقة و اخرى في لبنان.

