فلوكا والسينابتيك يتعاونان لإطلاق أغنيتين جديدتين

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"الخليج 365": طرح نجمي الهيب هوب والراب والتراب في الشرق الأوسط "فلوكا والسينابتيك" أغنية جديدة بعنوان "نفسي"، عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و المنصات الإلكترونية، و هي أول أغنية من ضمن سلسلة مؤلفة من أغنيتين منفردتين من المقرر طرحها خلال الفترة القادمة، حول معنى الهوية العربية والشعور بالانتماء، و تسليط الضوء على مواضيعٍ هامة مثل التمييز ضد المرأة وهيمنة الرجل على المجتمع والحرية الشخصية.



ومن جانبها، قالت فلوكا: "يتطرق هذا المشروع لمختلف التناقضات في المجتمع والهوية والثقة بالنفس، حيث يركز على واقعنا الحالي، فنجد ان أغنية "نفسي" تدور حول مفاهيم التقبل والتسامح والتمسك بالمعتقدات الشخصية التي تكتسب أهمية خاصة في عام 2021.

واشارت الي انها استخدمت في الاغنيتان الألحان الموسيقية المركبة وإيقاعات الباس المنخفضة مع كلمات تأخذ شكل حوار باللغتين الإنكليزية والعربية.

و اكدت فلوكا أن الاغنيتين برعاية كل من مرسم، ومهرجان شُبّاك، وسوف يتوج تعاون فلوكا والسينابتيك بحفل موسيقي مشترك في مقهى الجاز بلندن في أواخر أكتوبر المقبل برعاية مرسم وشباك.

"يقول إيكهارد ثيمان" المدير الفني لمهرجان شباك: يحتفل شباك 2021 بإبداع وأصوات الفنانين العرب ويأخذك مباشرة إلى قلب التعبير الثقافي في العالم العربي. إخترنا مجموعة واسعة من أماكن العروض في لندن وشبكة واسعة من المواقع الدولية من السليمانية إلى الدار البيضاء ، ومن القاهرة إلى الرياض حيث يتخطى برنامج المهرجان هذا العام حدود جميع دوراتنا السابقة. المهرجان مكان للاكتشاف والاجتماعات ودعوات إلى العمل وكذلك التأمل. بينما ينفتح عالمنا مرة أخرى بعد الوباء ، تقدم شباك فرصًا لإعادة الاتصال والمشاركة والاستكشاف.

وأضاف خالد زيادة المدير التنفيذي "MARSM: "نتعاون مع شباك هذا العام لنجمع أفضل الأعمال في العالم العربي، سواء كان في سوريا أومصر أوفلسطين. كما نجمع بين أنواع موسيقى مختلفة سواء كان موسيقى كلاسيكية أو هيب هوب. هناك موسيقى جديدة ومثيرة قادمة للندن هذا العام"

الجدير بالذكر انه التقي فلوكا و السينابتيك لأول مرة في القاهرة عام 2019 وتعاونا رقمياً لمدة ستة أشهر لإطلاق هذه السلسلة المؤلّفة من أغنيتين منفردتين.

وتجمع فلوكا بين التراث المصري وطابع نيويورك العصري عبر مقاطع من النثر الإنجليزي والعربي لتنقل عراقة النيل إلى مدينة نيويورك.

أما السينابتيك فهو مغني راب فلسطيني أردني من أبرز رواد موسيقى التراب في العالم العربي، وتتناول أعماله قضايا مهمة في هذا العصر مثل الهجرة وعدم المساواة الاجتماعية، كما تعاون مع نخبة من أشهر نجوم الهيب هوب في المنطقة.

