فنان الراب الاماراتي "فريك" يطلق أغنية "مية مية"

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"الخليج 365" من القاهرة: طرح فنان الراب الاماراتي من الاصول الصومالية مصطفى إسماعيل الشهير بإسم "فريك" أحدث أعماله هذا الصيف بعنوان "مية مية".

وتتميز الأغنية بطابعها الشرقي القوي والمصحوب بموسيقى وكلمات تجمع بين اللغتين الإنجليزية والعربية. وتروي قصة فريك، متطرقة إلى تقلبات مسيرته المهنية ونشأته التي ساهمت في تكوين هويته وشخصيته اليوم".

وتم اختيار الأغنية لمشروع مشترك مع سنيكر ديستريكت في أبوظبي. والتي مهدت لفكرة مقطع الفيديو الخاص بالعمل، قبل أن يقوم فريك وفريقه بتصوّر القصة والمشاهد الخاصة عند التصوير في أبوظبي.

وإلى جانب حصول أغنية فريك على إعجاب سنيكر ديستريكت، تم استخدامها في أحدث حلقات برنامج "فاير إن ذا بوث" الشهير الذي يقدمه نجم الهيب هوب "تشارلي سلوث".

وعلى صعيد آخر يواصل فريك العمل على ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان 150.

الجدير بالذكر ان فريك هو مغني راب ومخرج ومنتج إماراتي من أصول صومالية يقيم في دبي، يعرف بعراب موسيقى الدريل العربية، ويعتبر من رواد هذا الفن في المنطقة، و هو مغني الراب الأكثر شهرة على الساحة الإماراتية، وقد اكتسب فنه شهرة وصلت إلى بريطانيا، لا سيما بفضل أغنيته "مو صلاح"، التي غناها للاعب فريق ليفربول محمد صلاح.

ويعد فريك من أبرز أسماء مشهد الموسيقى المتنامي في منطقة الخليج، حيث لاقت أعماله إقبالاً كبيراً حول العالم، ومن أبرزها "ولا كلمة" و"أصلاً عادي" و"شوية" و"مش فاضي".

كما تم ترشيحه لتأليف أغنية في حملة أديداس التسويقية الأخيرة خلال شهر مارس 2019، والتي ظهر فيها نجم كرة القدم محمد صلاح المعروف بكونه أحد أبرز لاعبي الهجوم في أوروبا.

وشارك فريك في العديد من العروض على أبرز مسارح الإمارات، ويعتبر من أشهر الفنانين محلياً وإقليمياً وعالمياً.

قدم فريك بعد ذلك عروضاً فنية مع الفنان فيوتشر والمغني غوتشي ماني وفرقة وو-تانج كلان، واختتم الفنان الإماراتي جولته في المملكة المتحدة بحفل في العاصمة لندن بيعت جميع تذاكره في شهر ديسمبر 2019.

وبعد هذا النجاح الكبير، قام فريك بتأليف الأغنية الرسمية لتشكيلة قاسمي لربيع وصيف 2021.