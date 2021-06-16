سرطان المبيض: مذيعة "سي إن إن" كريستيان أمانبور تعلن إصابتها بالمرض

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أعلنت كريستيان أمانبور، المذيعة الشهيرة في شبكة "سي إن إن"، عن إصابتها بسرطان المبيض.

وقالت أمانبور، البالغة من العمر 63 عاما، للمشاهدين إنها أجرت "عملية جراحية ناجحة لإزالته"، مشيرة إلى أنها ستخضع لعلاج كيميائي يستغرق عدة أشهر.

وأعلنت الإعلامية البارزة ذلك من الاستوديو المنزلي الخاص بها في لندن بعد أربعة أسابيع من التوقف عن العمل.

وأمضت أمانبور عقودا من الزمن في إعداد التقارير من جميع أنحاء العالم، حيث غطت مجموعة واسعة من النزاعات والأزمات.

وقالت يوم الاثنين إنها تنشر هذا الخبر للتعبير عن امتنانها لتشخيص حالتها مبكرا.

وحثت أمانبور النساء على تثقيف أنفسهن بشأن هذا المرض، وإجراء فحوصات منتظمة و"ضمان عدم تجاهل المخاوف الطبية المشروعة أو التقليل منها".

ويصعب تشخيص سرطان المبيض لأن يسهل الخلط بين أعراضه ومشاكل صحية أقل خطورة. ويعد سابع أكثر أنواع السرطانات شيوعا بين النساء في جميع أنحاء العالم، وفقا للصندوق العالمي لأبحاث السرطان.

وعادة ما يكون سرطان المبيض مميتا، وهو ثامن أكثر أسباب الوفاة شيوعا بين النساء في جميع أنحاء العالم.

وقالت أمانبور إنها "مطمئنة" بشأن حالتها، مضيفة أنها محظوظة بالحصول على تأمين صحي.

وتعتزم الصحفية الحائزة على جوائز عدة تقديم برنامجها على "سي إن إن" من الاثنين إلى الأربعاء أسبوعيا بينما تنتظر فيه شهورا من العلاج الكيميائي، بحسب شبكة "سي إن إن". ولديها ثلاثة أسابيع من الإجازة المقررة مسبقا، وفقا للشبكة.