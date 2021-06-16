شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "الشنطة" لـ بيومى فؤاد وشريف دسوقى بالسينمات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُطرح مساء اليوم الأربعاء فيلم "الشنطة"، بدور العرض السينمائى، من بطولة بيومى فؤاد وشريف دسوقى وشرين، تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج أحمد البدرى.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى، حول شنطة يمتلكها بيومى فؤاد فى دبى، ويقع فى العديد من المتاعب والمشاكل بسببها، ويقدم مطرب المهرجانات عمر كمال الأغنية الرئيسية للفيلم، وهى من كلمات وألحان أشرف عبد المنعم.

ومن جانبه أعرب الفنان تامر عبد المنعم المؤلف وأحد منتجى فيلم "الشنطة" عن سعادته بانتهاء تصوير العمل وقال: لقد بذلنا مجهودا كبيرا لإخراج هذا العمل للنور رغم الضغوطات التى مر بها العمل بسبب جائحة كورونا، والحمد لله العمل خرج للنور خلال فترة وجيزة، ومقرر عرضه فى الإمارات والسعودية وعدد كبير من الدول العربية بالتزامن مع عرضه فى مصر.