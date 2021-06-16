شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد فتحية شاهين أرملة الفن الأرستقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما لا يعرف الكثيرون اسمها لكن لا يخطئون وجهها المميز وملامحها التى تجمع بين الهدوء والصرامة، هذا الوجه الذى أهلها لأدوار السيدة الأرستقراطية فى العديد من الأفلام.

إنها الفنانة فتحية شاهين التى ولدت فى مثل هذا اليوم الموافق 16 يونيو من عام 1926، وتميزت فى أدوار المرأة الأرستقراطية والأرملة الرزينة، وشقيقتها الصغرى هى الفنانة اعتدال شاهين.

كانت بداية فتحية شاهين الفنية عام 1945 من خلال دور فى فيلم حسن وحسن فى عام 1945، وفى نفس العام شاركت فى فيلم قلوب دامية، وبعدهما شاركت فى العديد من الأعمال حتى عام 2001، حيث قدمت آخر أعمالها وهو مسلسل البيضاء، وخلال مسيرتها شاركت عمالقة الفن من عدة أجيال فى العديد من الأعمال، كما شاركت فى العديد من المسلسلات والأعمال الدرامية.

وكان من أهم أفلامها: المستحيل، سيد درويش، عاشق الروح، عنتر وعبلة، أريد حلا، بمبة كشر، إمبراطورية ميم، أنا لا أكذب ولكنى أتجمل، دائرة الانتقام، صاحب الإدارة بواب العمارة وغيرها ، ومن أهم المسلسلات التى شاركت فيها: مازال النيل يجرى، الكهف والوهم والحب، رد قلبى، يوميات ونيس، حوارى وقصور، وغيرها.

وحصرها المخرجون فى أدوار السيدة الأرستقراطية والأرملة ولم تخرج عن سجن هذه الأدوار سوى فى فيلم دائرة الانتقام مع نور الشريف، والذى جسدت فيه شخصية القوادة.

وقبل وفاتها بـ5 سنوات ابتعدت فتحية شاهين عن الفن بسبب معاناتها مع أمراض الرئة حتى رحلت عن عالمنا فى سبتمبر 2006.