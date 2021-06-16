شكرا لقرائتكم خبر عن هنا شيحة واليونانية إيوانا كريونا فى لجنة تحكيم الفيلم القصير بمهرجان أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير فى دورتها الخامسة، التى ستعقد خلال الفترة من 24 إلى 29 يونيو الجارى، وتضم اللجنة فى عضويتها الممثلة المصرية هنا شيحة، والمخرجة اليونانية إيوانا كريونا والمخرج السورى روش عبد الفتاح.

هنا شيحة حصلت على درجة البكالوريوس من المعهد العالى للفنون المسرحية فى التمثيل والإخراج، واقتحمت الشاشة الفضية فى سن العشرين من خلال دورها فى مسلسل "البر الغربى" عام 2002، وقد أثار هذا الظهور سلسلة من العروض السينمائية والتليفزيونية بما فى ذلك فيلم المخرج خالد الحجر "حب البنات".

وحاول المخرجون حصر شيحة في أدوار البنت الجميلة، وحرصا منها على اقتحام مساحات أوسع نطاقا، كان التحول من خلال دور جديد فى مسلسل "شارع عبد العزيز"، وفى عام 2016 تم اختيارها لدور البطولة فى فيلم محمد خان الروائى الطويل "قبل زحمة الصيف".

إيوانا كريونا من مواليد اليونان، وهي حاصلة على درجتي البكالوريوس والماجستير في الدراسات السينمائية وتاريخ الفنون من جامعة فراي في برلين، وبدأت تجربتها في المهرجانات عام 2009، في مهرجان سالونيك السينمائي الدولي، واستمرت مع مهرجان سالونيك للأفلام الوثائقية، وفي عام 2021 كانت عضوا في لجنة الاختيار في مهرجان فيلم أو كلوك الذي تأسس حديثًا، ومنذ عام 2016، تعمل كمستشارة سيناريو حيث تشرف على مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأفلام الروائية الطويلة الدولية، كما تشمل خبرتها المهنية إنتاج وتوزيع الأفلام، وأخرجت ثلاثة أفلام قصيرة، فاز آخرها بمنحة تمويل عام 2021 من قبل هيئة الإذاعة العامة اليونانية.

يعمل المخرج روش عبد الفتاح مديراً فنياً لمهرجان روتردام للسينما العربية، وهو مؤسس CMENA.nl وهي منصة إلكترونية للسينما من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنهى تعليمه السينمائي في أكاديمية سانت جوست للفنون في بريدا - هولندا عام 2006، وحاليا يعمل في إنتاج الفيديو في أوروبا والشرق الأوسط كفنان مستقل.



اعضاء لجنة تحكيم مهرجان اسوان الدولى لأفلام المرأة

يذكر أن مهرجان أسوان يعقد بدعم من وزارتى الثقافة والسياحة والاتحاد الأوروبى، ومؤسسة درسوس، ومؤسسة بلان، وبرعاية المجلس القومى للمرأة، ومحافظة أسوان، ونقابة السينمائيين، ومؤسسة أكت، ويكرم في الافتتاح النجمة الفرنسية ماشا مريل، والنجمة إلهام شاهين، والنجمة دنيا سمير غانم، فيما يكرم في الختام المخرجة ساندرا نشأت، والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار، وخبيرة الأرشيف السينمائى منى البندارى.