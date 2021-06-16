شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة مسلسل "عودة الأب الضال" تحتفل بعيد ميلاد بيومى فؤاد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت أسرة مسلسل "عودة الأب الضال" على الاحتفال بعيد ميلاد الفنان بيومى فؤاد، الذى يحل اليوم الأربعاء، خلال التصوير، حيث أحضر مخرج العمل أحمد عبد العال ومعه الفنانة عبير صبرى وعدد آخر من صناع العمل تورتة واحتفلوا بعيد ميلاد بيومى فى أجواء تسيطر عليها البهجة والكوميديا.



أسرة مسلسل عودة الابن الضال

مسلسل "عودة الأب الضال" تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحى، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال فى أولى تجاربه الإخراجية وبطولة بيومى فؤاد، عبير صبرى، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هانى، هاجر عفيفى، نور قدرى، وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف منهم سامح حسين وهشام ماجد ومحمد عبد الرحمن ومحمد ثروت.



عيد ميلاد بيومي فؤاد

جدير بالذكر أن الفنان بيومى فؤاد يعد واحد من أهم الفنانين خلال الوقت الحالى ممن يشاركون فى أعمال عديدة، حيث اشتهر بتقديم كل الألوان المختلفة، وذلك بعدما بدأت مسيرة بيومى فؤاد بين عامى 2009 و2012 شارك خلالها بأدوار بسيطة فى بعض الأفلام مثل "دكان شحاتة" و"دكتور سيلكون" و"الرجل الغامض بسلامته" لتنطلق بعدها رحلته بمشاركته فى أعمال كثيرة فى عام واحد، وأصبحت مشاركته فى مسلسل "الكبير أوى" بأجزائه الخمسة من أهم أعماله التى منحته شهرة كبيرة وشعبية واسعة، قبل انطلاق نجوميته بصورة أكبر وبزوغ نجمه بعدما شارك فى أعمال مهمة بأدوار صارت بمثابة بصمة تحسب له، منها مشاركته مع الفنانة يسرا بمسلسل "خيانة عهد"، بالإضافة إلى فيلم "نادى الرجال السرى" مع كريم عبد العزيز، إلى جانب مجموعة من أهم الأعمال التى شاركت فيها.



عيد ميلاد بيومي فؤاد