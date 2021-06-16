شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى توضح حقيقة تاريخ عيد ميلادها: يوم 1 يونيو مش 15 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة هالة صدقى على توضيح تاريخ عيد ميلادها، بسبب أرشفة التاريخ بشكل خاطئ على بعض المواقع الإلكترونية منها ويكيبديا، حيث كتبت عبر حسابها على فيس بوك "بشكر كل حبايبى وأصحابى وكل اللى كلمنى النهاردة يهنئونى بعيد ميلادى،عيد ميلادى 1_6 مش 15 يا جوجل أرجوك صلح التاريخ بوظت عليا هدايا كتير".



هالة صدقى

واحتفلت الإعلامية بوسى شلبى بعيد ميلاد صديقتها النجمة هالة صدقى فى أحد المطاعم وسط عائلتها وجمهورها الذين شاركوها الغناء والتصفيق، ونشرت بوسى مقطع فيديوعبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وهى تقدم "زير مياه" هدية ساخرة من إنذار زوجها لها بالطاعة.

وظهرت بوسى شلبى وهى تقول لهالة صدقى "جبنالك زير عشان تشربى منه فى بيت الطاعة وأكيد إنتى حضرتى كام جلابية ... جاهزة لبيت الطاعة وأنا هروح أقعد معاكي أنا كنت فاكرة أن بيت الطاعة ده اتلغى من أيام فيلم أريد حلا".

وقالت هالة صدقى ساخرة إنها ستذهب إلى بيت الطاعة ومعها كلابها التى تحبها، مشيرة إلى أنها صاحبة النوادر دائما، وعلقت على الفيديو عبر حسابها "لما يكون عندك خمس ست أصحاب حقيقين اعرف إنك أسعد واحد فى الدنيا".

وكانت الفنانة هالة صدقى كشفت منذ أيام عن تلقيها إنذارا بالطاعة من زوجها سامح سامى، ونشرت عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، صورة من الإنذار، معلقة عليه ساخرة: "خبر سيئ لكل اللى تقدموا لى، فالزوج طلبنى فى بيت الطاعة، مع إنه الشهر اللى فات عمل فيديو وطلقنى فيه، وصحيح هو فى أمريكا وأنا فى مصر فشكلها هتكون طاعة أون لاين".

وتابعت "استأذنكم علشان انزل اشترى الطشت والجلابية، بس حد عارف ممكن أجيب الولاد ولا لأ".