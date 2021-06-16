في ذكرى "سعد عبد الوهاب".. تعرف على نجوم قاموا برفع الأذان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

هل العمل في الفن حرام؟ سؤال شغل الفنان الراحل سعد عبد الوهاب قبل دخوله المجال الفني؟ وفي رابع أفلامه "بلدي وخفة"، الذي عرض عام 1950، كان أول فنان يقف في أحد المشاهد، ويقوم برفع الأذان.

سعد عبد الوهاب الذي تحل اليوم ذكرى مولده إذا ولد يوم 16 يونيو من عام 1929، فضل في أوج نجاحه الفني البعد عن أضواء الشهرة، بعد مسيرة فنية قدم خلالها العديد من الأفلام والأغاني الناجحة مثل "الدنيا ريشة في هوا"، وهو أول فنان يقوم برفع الأذان، بفيلم "بلدي وخفة"، وأدى به الفنان الراحل شخصية "محروس".

وبعد 27 عاما من تجربة سعد، قدم الموسيقار فريد الأطرش أغنية "شعبنا يوم الفداء"، من كلمات الشاعر عبد الجليل وهبى، قام خلالها برفع الأذان.

ومع مرور الوقت حرص نخبة من نجوم الأغنية العربية على خوض تجربة رفع الأذان، إذ قدمها المطرب السوري صباح فخري، والمطرب التونسي لطفي بوشناق، وفضل شاكر، وسعد رمضان.

وفي مصر ظهر المطرب أحمد سعد أكثر من مرة في مقاطع فيديو، وهو يقوم برفع أذان الفجر في المسجد، وخاض التجربة إيهاب توفيق، وإيمان البحر درويش، وتامر حسني.

الفنان الراحل سعد عبد الوهاب قام بوضع لحن السلام الوطنى الإماراتى، وعاش خارج مصر لـ20 عامًا، وبعد عودته انعزل عن الوسط الفنى حتى وفاته فى نوفمبر 2004.