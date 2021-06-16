ماذا قال الموزع أحمد إبراهيم عن تعاونه الأول مع عمرو دياب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

وصف الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم التعاون الأول له مع الفنان عمرو دياب، بالخطوة الأهم في مشواره بعد 20 عام من دخوله المجال، مؤكدا أن عمرو أستاذه ومثله الأعلى.

أحمد عبر عن سعادته بالتعاون ونشر عبر صفحته عبر موقع فيس بوك، صورة تجمعه مع الفنان عمرو دياب، وكتب :" أغلى وأهم خطوة ليا بعد 20 سنة مزيكا، قريبا مع أستاذي ومثلي الأعلى، الأسطورة عمرو دياب بإذن الملك الوهاب".

عمرو دياب كان قد قد كشف عن عمل فني جديد يجمعه بالموزع أحمد إبراهيم، دون أن يفصح عن تفاصيله.

ونشر "دياب" صورة تجمعه بالموزع أحمد إبراهيم، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق: "قريبًا".

ومن ناحية أخرى يستعد عمرو دياب لإحياء حفلا غنائيا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، 18 يونيو الجاري، تحت إشراف الهيئة العامة للترفيه.