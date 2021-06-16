خالد الصاوي يقدم بطولة أول مسلسل من تأليف تركي آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يُقدم الفنان خالد الصاوي بطولة أول مسلسل من تأليف المستشار تركي آل الشيخ، وهو مسلسل بعنوان "الثمانية".

وقال الصاوي، خلال لقائه في برنامج ET بالعربي: "خلال أيام نبدأ مسلسل الثمانية، تأليف المستشار تركي آل الشيخ، من إنتاج مجموعة mbc، وإخراج أحمد مدحت، وبمشاركة النجم صديقي آسر ياسين وغادة عادل ونجوم آخرين".

كما كشف أنه يُحضر لمسلسل آخر بعنوان "أعمل إيه" ما زال في مرحلة الكتابة، من تأليف محمد الحناوي، ولم يكشف عن تفاصيل: “مُفاجأة".

ويقدم الصاوي أيضًا فيلمًا بعنوان "200 جنيه" للمخرج أحمد أمين.

ومن ناحية أخرى أخر أعمال خالد الصاوي مسلسل "اللي مالوش كبير"، الذي عُرض رمضان الماضي، بطولة ياسمين عبد العزيز، محمود حافظ، دنيا عبد العزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغني، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.